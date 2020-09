MXGP: Herlings remporte la 1re manche MXGP du GP d'Italie, Jago Geerts 2e du GP en MX2

(Belga) Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté la première manche au Grand Prix d'Italie de motocross dans la catégorie MXGP dimanche après-midi à Faenza, le sixième rendez-vous du championnat du monde 2020.

Le leader du devancé le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et de l'Italien Antonio Cairoli (KTM). Le champion du monde slovène en titre, Tim Gajser (Honda), a franchi la ligne d'arrivée à la huitième place. Les Belges ont à peine dans cette manche. Clement Desalle (Kawasaki) a terminé onzième, Jeremy Van Horebeek a abandonné. La deuxième manche se disputera dimanche après-midi. En MX2, la victoire dans la première course est revenue à par notre compatriote Jago Geerts. Le pilote Yamaha a précédé les Français Maxime Renaux et Mathys Boisrame. Nathan Renkens est arrivé 19e, Cyril Genot 28e. Dans la deuxième manche série, notre compatriote est arrivé troisième et la victoire finale est revenue à Renaux avec 47 points. Geerts s'est classé deuxième avec 45 points. Il reste deuxième au classement du Championnat du monde avec 254 points, à trois points du leader français Tom Vialle, 3e dimanche avec 40 points. Dans les semaines à venir, jusqu'au début du mois d'octobre, il y aura encore cinq Grands Prix en Italie. Il y a d'abord deux courses à Faenza et ensuite trois à Mantoue. Prochain GP celui de la ville de Faenza ce mercredi 9 septembre. (Belga)