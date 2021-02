Nathalie est sommelière… de thé: en quoi cela consiste?

Nathalie Masset était l'invitée du RTL INFO Avec Vous ce mercredi. Sommelière de thé, elle vient de sortir un livre intitulé "Le bonheur est dans le thé".

Nathalie Masset est sommelière de thé. Pour elle, les thés peuvent être analysés comme "un bon vin". "Il faut prendre le temps de se poser, d'humer la tasse, d'y trouver des arômes riches et variés. Comme on analyse la couleur du vin, on peut également analyser ce qu'on appelle la liqueur du thé, c'est-à-dire le thé une fois qu'il est infusé. Mais on peut également analyser les feuilles et vérifier qu'on est en face d'un bon thé ou d'un thé de qualité nettement inférieure, en l'occurrence ce qu'on va retrouver dans les sachets. Il y a de grandes différences entre un thé courant et un grand cru, parce qu'on parle aussi de grand cru dans les thés."

Ces "grands crus" peuvent-ils être achetés dans les supermarchés ? Pour Nathalie Masset, "c'est rare, mais ça arrive". "Je pense que ce n'est pas lié à la Belgique. Dans la grande distribution, on trouve par facilité des boîtes avec des sachets. Si vous voulez vous diriger vers de plus grands crus, il vaut mieux aller vers des maisons de thé ou des établissements spécialisés qui vont vous conseiller."

Invitée sur le plateau du RTL INFO Avec Vous, Nathalie Masset a également souhaité répondre à ceux qui considèrent que le thé, c'est juste de l'eau avec "un sachet dedans". "Il y a une tradition en Occident qui est de faire infuser des sachets. Le sachet remonte au 19ème siècle parce qu'on lui a donné un côté très pratique alors que fondamentalement, dans le sachet, il n'y a plus que ce que les professionnels appellent la poussière. Ce sont les résidus qui entrent dans les sachets, ce qui veut dire que ceux qui consomment des sachets par facilité perdent cette richesse et cette délicatesse des vraies feuilles de thé qu'on fait infuser en théière."