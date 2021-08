Double meurtre à Gouvy: le mari de Nathalie Maillet est l'auteur des faits, confirme le parquet

Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa-Francorchamps a été retrouvée morte dans une habitation à Gouvy. Le parquet chargé de l'enquête a fourni plus d'informations à notre journaliste Michael Menten.

Le meurtre de Nathalie Maillet a suscité de vives émotions hier. La directrice du circuit de Spa-Francorchamps ainsi qu'une autre dame ont été tuées par son ex-mari avant que celui-ci ne se donne la mort.

Dans le RTL info 13h, notre envoyé spécial Michael Menten a pu apporter plus d'éléments sur cette affaire. "On sait aujourd'hui que Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet est l'auteur des faits, le parquet le confirme." rapporte notre journaliste. "L'homme a bel et bien contacté la police samedi soir pour annoncer son double meurtre avant de se suicider."

D'autres éléments de la scène de crime restent encore plus flous. "Les circonstances ne sont pas encore connues. Y a-t-il eu dispute avant le drame ? Le mari est-il venu armé ou les armes étaient-elles déjà dans la maison ? On rappelle que le couple avait été victime d'un home jacking en 2018. Tout ça va être analysé notamment grâce aux téléphones [des victimes] et aux témoignages des proches qui vont être récoltés dans les prochains jours" explique notre journaliste qui précise que "la justice n'a jamais été informée de violence conjugale au sein du couple."

Le mari, auteur des faits, s'étant suicidé, l'enquête aboutira sur un non-lieu et il n'y aura pas de procès. L'enquête ira tout de même jusqu'au bout afin d'apporter la vérité pour les familles comme l'explique Sarah Pollet, porte-parole du parquet du Luxembourg.

"Monsieur a appelé la police peu avant minuit" détaille la porte-parole à propos de ce que la justice sait concernant les faits. "Je crois qu'il était 23h52 précisément. Il a appelé pour signaler qu'il venait de tuer les deux dames et qu'il allait mettre fin à ses jours. Le temps que la police arrive sur place, trois corps sans vie ont été constaté." explique t-elle.

Concernant la qualification de la tuerie, "cela n'aura pas beaucoup d'incidence" explique Sarah Pollet. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un assassinat, "la préméditation n'aura pas beaucoup d'incidence dans la mesure où nous avons une action publique qui va s'éteindre d'elle-même dès lors que le suspect est décédé et qu'il n'y aura pas de procès. Sur le plan de la qualification juridique, pour les instances judiciaires ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre ça me semble important pour les familles des victimes de connaitre les circonstances et c'est le but de l'enquête." conclut la porte-parole.