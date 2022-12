Nationale 1 Messieurs - Nationale 1 : Hubo gagne à Courtrai, Kraainem partage avec le Sasja

(Belga) Toutes les rencontres de la 13e journée de la Nationale 1 de handball ont été disputées samedi soir. Hormis la victoire de Hubo face aux Courtrai Spurs 32-31 et le nul flatteur de Sasja à Kraainem 21-21 la logique du classement a été respectée.

Le HC Eynatten en déplacement à Merksem (la lanterne rouge) a renoué avec la victoire 23-38 après la déroute de la semaine dernière. Izegem l'a emporté difficillement à Gand 27-28, signant un 5e succès consécutif. Houthalen en visite à l'Estudiantes Tournai est rentré dans le Limbourg avec l'entièreté de l'enjeu 24-26. Si cinq des six places des playoffs semblent acquises le sixième strapontin se jouera entre Hubo (14 pts), actuel 6e, et Kraainem (12 pts), septième. Eynattent mène au classement avec 23 points devant Houthalen (20), Courtrai (18), Sasja (17) et Izegem (16). Tournai est 8e (7), Gand 9e (3) et Merksem 10e et dernier toujours sans aucun point. (Belga)