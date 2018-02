Ne dites jamais "bon appétit": voici quelques règles de bonnes manières

Philippe Lichtfus était invité sur le plateau de Bel RTL vendredi matin. L'auteur du livre "ne dites pas "Bon appétit", a donné quelques conseils qui se trouvent dans son manuel du savoir-vivre contemporain.

L'apôtre de l'élégance et des bonnes manières Philippe Lichtfus a expliqué à Thomas de Bergeyck que cela ne se fait pas de dire "bon appétit". "C'est le cas depuis un certain temps, mais au Moyen-âge cela se faisait. A cette époque-là le bon appétit s'intéressait à tout ce qui se passait dans votre ventre pendant que vous mangiez et après jusqu'à la fin. On ne peut pas le dire aujourd'hui, car dire bon appétit veut dire: as-tu vu ce que tu as dans ton assiette ? Courage pour manger ça", a expliqué le spécialiste des bonnes manières.

Pour Laurence Caracalla, journaliste et auteure du livre "Le savoir-vivre de la Parisienne", il vaut mieux dire: "cela a l'air délicieux". La femme a donné ce conseil sur le site de Madame Figaro.





Il ne faut pas dire "A vos souhaits"



Philippe Lichtfus ajoute également que le "dîner" n'est jamais à midi, mais le soir. Très tard le soir, on parle de "souper", donc après l'opéra ou le concert.

"Au plaisir" ne se dit pas non plus, car ce n'est pas achevé, c'est un peu brusque. On doit toujours dire "au plaisir de" quelque chose ou "au plaisir de vous revoir".

"A vos souhaits" ne se dit pas non plus en politesse... Il vaut mieux ne rien dire dans ces cas-là, ajoute l'auteur du livre "ne dites pas "Bon appétit".

Il donne également un autre petit conseil. Sur une enveloppe, il ne faut jamais écrire :" Famille..." car cela ne se fait pas. Il faut plutôt inscrire : "Monsieur et Madame... et leurs enfants".





"Ce soir, vous venez manger chez nous ?"



Laurence Caracalla précise sur le site Madame Figaro qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un : "Ce soir, vous venez manger chez nous ?"... Le faux pas est dans le mot "manger" qui signifie mettre en bouche, mastiquer, avaler et digérer alors que dans les bonnes manières, il ne faut jamais faire de référence à l'estomac.



Lorsque l'on est invité chez quelqu'un. Il est préférable d'arriver 15 minutes après l'heure prévue. Cela permet à la personne qui vous reçoit de peaufiner les derniers préparatifs.



Vous le saviez sans doute déjà, mais pour bien se tenir à table, il faut se tenir droit, le dos ne doit pas toucher le dossier de votre chaise.Vos avant-bras doivent être visibles (sans poser vos coudes sur la table bien sûr).



On utilise le couteau pour la viande et le poisson. Mais lorsqu'il s'agit d'autres aliments faciles à couper, la fourchette suffit.



On évite aussi d'aller aux toilettes, de répondre au téléphone ou d'envoyer un SMS durant le repas. Cela se fait "avant" ou "après"... À moins qu'il s'agisse d'une urgence.

À la fin du repas, il ne faut jamais replier votre serviette. Il faut simplement la poser sur la table, détaille l'experte.

Mais l'élégance signifie aussi s'adapter aux personnes avec lesquelles on se trouve...