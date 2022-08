Ne mangez pas ces cakes de chez Colruyt: ils peuvent contenir des petits morceaux de métal

Colruyt et OKay rappellent le quatre-quarts de la marque Boni Selection.

Après notification du fournisseur et en concertation avec l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Colruyt et OKay ont décidé de retirer de la vente le quatre-quarts (500 g) de la marque Boni Selection portant les dates de durabilité minimale 27/8/2022 ou 28/8/2022 en raison de la possible présence de petits morceaux de métal dans certains emballages du produit.



Ces fragments de métal peuvent entraîner un risque pour la santé et pourraient donc s'avérer dangereux pour les consommateurs, a annoncé mardi le Service Clientèle de Colruyt Group. Les clients qui ont acheté ce produit de la Biscuiterie La Trinitaine sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.

Description du produit: quatre-quarts de la marque Boni Selection (500 g), dates de durabilité minimale du 27/8/2022 au 28/8/2022 et période de vente du 1/7/2022 au 5/8/2022 inclus. Pour plus d'informations, les clients peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800 99 124.