Ne mangez pas ces pains croustillants de la marque Wasa vendus chez Delhaize, Cora, Jumbo et Albert Heijn

En collaboration avec l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), la marque Wasa a décidé par mesure de précaution de retirer du marché certains lots de ses pains croustillants et de les rappeler auprès des consommateurs. Il s'agit des produits "Delicate crisp Sesame & Sea Salt" et "Sesam Crunch Sensation", vendus dans les points de ventes des groupes Delhaize, Cora, Jumbo et Albert Heijn.



Un niveau trop élevé de résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d'éthylène) a été mesuré sur les graines de sésame utilisées dans la recette. La marque Wasa demande donc à ses clients de ne pas consommer les produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Les lots concernés portent les numéros S01196740, S01196750 et S01196760 pour les produits "Delicate crisp Sesame & Sea Salt", ainsi que G01044710, G01045630, G01045780, G01045960, G01046180, G01046190, G01046590 et G01046600 pour le "Sesam Crunch Sensation".