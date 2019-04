Ne pas verrouiller sa voiture est une INFRACTION: "La personne sera automatiquement verbalisée"

Il est interdit de laisser sa voiture ouverte, sans la verrouiller. Des habitants de Woluwe ont eu un rappel à l’ordre cette semaine. La police a effectué une opération : sur 136 véhicules, 9 n’étaient pas fermés à clé. Autant de propriétaires qui recevront sous peu une amende de 58 euros. Aurélie Henneton, Thomas Decupere La Police Boraine a expliqué à nos journalistes Aurélie Henneton et Thomas Decupere pourquoi il s'agit bel et bien d'une infraction.

Une voiture non verrouillée dans l’espace public, ce n’est pas admis. "Ici c’est ouvert et il y a un pc", indique un agent suivi par notre équipe. La police boraine a déjà mené ce type de vérifications. Les automobilistes peuvent vite oublier. Manque de temps ou bras chargés, et la voiture reste ouverte, sur un parking ou devant chez soi.

"On revient du magasin, on prend les courses. On ne prend pas nécessairement le temps de prendre le sac à main qui est resté dans le véhicule ou un ordinateur portable comme c’est le cas ici. Par la suite, eh bien, on fait l’objet d’un vol", explique Bertrand Caroy de la zone de police boraine.

La porte ouverte est une infraction. L’amende s’élève à 58 euros. "C’est l’article 8.5, paragraphe 2 du code de la route. C’est une amende du permier degré. Donc la personne qui laisse son véhicule ouvert ou la fenêtre ouverte, automatiquement sera verbalisée", ajoute Bertrand Caroy.

Si des objets sont laissés dans le véhicule, la situation peut devenir très embarrassante, au niveau des assurances. "Si l’assurance sait prouver que le véhicule n’était pas verrouillé et qu’on a volé quelque-chose dans le véhicule, l’assurance risque de ne pas intervenir. Même si celui-ci était assuré", prévient le policier.

Laisser une fenêtre ouverte est tout autant déconseillé. Il faut toujours fermer et vérifier, surtout avec des clés sans contact.