Nebelhorn Trophy - Loena Hendrickx convainc avec un nouveau programme court

Loena Hendrickx a débuté la saison post-olympique jeudi avec la première journée du Trophée Nebelhorn à Oberstdorf, en Allemagne. La patineuse de 22 ans a pu dévoiler pour la première fois son programme court d'inspiration latino-américaine.

Le jury a décidé d'accorder une note de 76,19 points à la performance de l'Anversoise, à seulement six centièmes de son record personnel, datant du Championnat d'Europe qui a eu lieu plus tôt cette année. Hendrickx, vice-championne du monde il y a six mois à Montpellier, devance la Canadienne Madeleine Schizas (64,99) à l'issue du programme court. La Sud-Coréene Wi Seoyeong Wi (61,31) occupe la troisième place. Dix-sept patineuses issues de quatorze pays participent à l'ouverture de la saison à Oberstdorf. Pour Hendrickx, 22 ans, il s'agit de la première compétition de la saison avec un nouveau programme préparé avec son chorégraphe attitré, Adam Solya. L'International Skating Union (ISU) a invité la patineuse belge à deux Grands Prix durant lesquels elle pourra se préparer pour les compétitions plus importantes comme le championnat d'Europe du 23 au 29 janvier à Espoo en Finlande et le championnat du monde du 20 au 26 mars à Saitama au Japon.