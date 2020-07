Neckermann et l'hôpital UZ Brussel lancent une ligne téléphonique pour informer les vacanciers sur le Covid-19 (vidéo)

L'organisation de voyages Neckermann et l'hôpital universitaire UZ Brussel lancent jeudi une ligne téléphonique pour la sécurité des vacanciers en temps de Covid-19 et offrent des visites virtuelles aux patients hospitalisés.

La hotline, accessible au 09/277.22.88, permettra de répondre aux questions sur le virus spécifiques aux différentes destinations de vacances mais aussi de donner des conseils de santé plus généraux. Les employés de Neckermann orienteront les personnes ayant des questions très spécifiques vers les spécialistes de la Clinique du voyageur. Le site Covid-19 de la Clinique du voyageur renseigne déjà différents conseils. "À la Clinique du voyageur, nous donnons depuis quelque temps déjà des conseils sur la manière de voyager en toute sécurité", explique le Dr Rembert Mertens, infectiologue à l'UZ Brussel. "Dans des circonstances normales, cela comprend les vaccinations spécifiques pour les voyages. Maintenant que les frontières s'ouvrent à nouveau et que les voyages sont planifiés, nous nous posons également des questions sur le coronavirus et les risques qui y sont associés."

Neckermann proposera aussi des vidéos pour enfants afin de rassurer ceux qui doivent prendre l'avion. De plus, la fondation UZ Brussel a acheté 500 paires de lunettes de réalité virtuelle pour permettre aux patients de visionner des films 3D de Neckermann depuis leur lit d'hôpital. "Cela permet de donner aux patients qui ne peuvent malheureusement pas voyager le sentiment d'être parti dans la destination de leurs rêves", se réjouit Marc Noppen, CEO de l'UZ Brussel. Laurent Allardin, CEO de Neckermann Benelux, ajoute qu'"en tant qu'organisation de voyages, nous voulons être présents et disponibles pour les voyageurs cet été ou qui veulent partir, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas partir parce qu'ils sont obligés de passer quelques jours ou semaines à l'hôpital".