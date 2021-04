Neige sur la Belgique: entre ski et randonnées perturbées

La neige pendant les vacances de Pâques a attiré quelques promeneurs du côté de la Baraque de Fraiture. Les luges et traîneaux ont été ressortis des garages pour l'occasion.

Sur les hauteurs de la Belgique, il y a aujourd'hui assez de neige pour pratiquer des sports de glisse comme le ski ou le snowboard. Les vacanciers ne s'attendaient pas à ce type d'activités cette semaine, mais ceux rencontrés sont ravis. "On ne pensait plutôt à des activités extérieures comme le kayak, le vélo etc. Mais bon on improvise", explique l'un d'eux.

Avec les températures de la semaine dernière, ils ne pensaient pas sortir les traîneaux aujourd'hui. "On était surpris quand même parce qu'ils ont annoncé de la neige mais on vient de la Côte belge et on était à la plage la semaine passée, donc c'est quand même un peu irréel", témoigne un touriste flamand.

L'idéal pour améliorer sa technique de ski, car avec l'interdiction des voyages non-essentiels, difficile de progresser. "C'est compliqué. On devait partir en France mais ça a été annulé. Ca fait déjà deux ans que ma fille skie et cette année elle n'a pas pu en faire donc on en profite pour venir quelques heures", explique un papa en train d'apprendre à son enfant à skier.

Du côté de Saint-Hubert, qui regorge d'endroits de promenade, les touristes étaient peu nombreux ce matin. Seuls quelques promeneurs courageux. "C'est un peu difficile parce que nous avons prévu la transardennaise pour se promener et je ne suis pas équipée pour ce temps", détaille une promeneuse.