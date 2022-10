Nicky Degrendele éliminée en 16es de finale du sprint individuel

(Belga) Nicky Degrendele a été éliminée en 16es de finale du sprint individuel dames des championnats du monde de cyclisme sur piste jeudi à Saint-Quentin-en-Yvelines en France.

Après avoir signé le 23e temps, sur 34 engagées, des qualifications, Degrendele a vu son parcours s'arrêter en 16es de finale face à l'Ukrainienne Olena Starikova, 10e des qualifications. Starikova a signé un chrono de 11.073, soit 245 millèmes de seconde plus rapide que Degrendele. Deux autres Belges seront encore présents sur la piste jeudi: Lotte Kopecky sera au départ de la course à élimination dames et Tuur Dens du scratch messieurs. Mercredi, la Belgique avait pris la 8e place de la poursuite par équipes messieurs et Katrijn De Clercq avait pris la 13e place du scratch dames. (Belga)