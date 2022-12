Niki Terpstra, au crépuscule de sa carrière, s'impose aux côtés de Yoeri Havik

(Belga) Les Néerlandais Niki Terpstra et Yoeri Havik ont remporté la 39e édition des Six Jours de Rotterdam de cyclisme sur piste à l'issue de la sixième et dernière journée, dimanche à l'Ahoy. Pour sa dernière course comme professionnel, Terpstra a enlevé le traditionnel rendez-vous néerlandais pour la cinquième fois.

Après trois succès de rang (2013, 2014, 2015) avec Iljo Keisse, autre pistard qui a rangé son vélo en cette fin de saison, Tersptra s'était imposé en 2019 en compagnie du Français Thomas Boudat. Terpstra, 38 ans, a également connu une longue et prolifique carrière sur la route. Longtemps dans les rangs de la structure de Patrick Lefereve chez Quick-Step, il a notamment décroché Paris-Roubaix (2014) et le Tour des Flandres (2018). Son palmarès, riche de 22 bouquets sur la route, renseigne aussi le GP E3 Harelbeke (2018), À Travers la Flandre (2012, 2014) ou encore le Tour de Wallonie (2015). Professionnel depuis 2003, il a porté les maillots, entre autres, de Milram (2007-2010) et Quick-Step (2011-2018). Il a terminé sa carrière par quatre saisons chez TotalEnergies (2019-2022) mais n'a jamais levé les bras pour l'équipe française dirigée par Jean-René Bernaudeau. C'est un 2e succès pour Havik, lauréat en 2020 de la dernière édition avec son compatriote Wim Stroetinga. L'édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. La dernière victoire belge remonte à 2018 avec Kenny De Ketele et Moreno De Pauw. (Belga)