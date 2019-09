Nobel de la Paix: la candidature du chef Raoni proposée

(Belga) Une fondation brésilienne a proposé la candidature au Prix Nobel de la paix du chef indien Raoni, figure emblématique de la lutte contre la déforestation en Amazonie.

"L'initiative reconnaît les mérites de Raoni Metuktire en tant que leader de renommée mondial, qui, à l'aube de ses 90 ans, a dédié sa vie au combat pour les droits des indigènes et la préservation de l'Amazonie", a expliqué la fondation Darcy Ribeiro dans un communiqué. Cette fondation, qui porte le nom du célèbre anthropologue Darcy Ribeiro, ancien ministre et écrivain de renom, a lancé par ailleurs une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #raoninobeldapaz2020. Les messages sont illustrés d'une photo du chef indien de 89 ans arborant une grande coiffe de plumes jaunes et son fameux plateau labial. Il est devenu une célébrité mondiale à partir des années 80, s'affichant notamment aux côtés du chanteur Sting. Le règlement du Prix Nobel de la Paix stipule que la nomination peut être faite par des membres d'Assemblées nationales, mais aussi certains professeurs d'université. La Fondation Darcy Ribeiro a par ailleurs sollicité le soutien du président français Emmanuel Macron, qui a rencontré fin août le chef Raoni en marge du somment du G7 à Biarritz (sud-ouest de la France). (Belga)