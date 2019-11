A l'approche des fêtes de fin d'année, les premiers sapins de Noël font leur arrivée dans les pépinières. Nordmann, épicéa ou encore sapin artificiel, le choix est de plus en plus vaste. Comment choisir?

A un mois de Noël, les sapins sont déjà arrivés dans certaines pépinières. "On peut choisir un Nordmann si l'on veut un sapin avec des grandes aiguilles qui ne tombent pas. On peut choisir un Epicéa qui lui va sentir mais qui va sécher beaucoup plus vite. Après, il y aussi des Fraseri qui sont entre le Nordmann et l'Epicea traditionnel", éclaire Brigitte de Taff, gérante d'une pépinière.

Pour choisir le plus beau sapin de Noël, chacun a ses propres critères mais mieux vaut respecter certaines règles. "Il faut choisir un sapin déballé parce que s'il est resté emballé trop longtemps, il peut pourrir à l'intérieur. Après, il faut bien regarder au niveau des branches et s'assurer que les aiguilles tiennent. Si sur le bout des branches, il y a déjà plus d' aiguilles, c'est que le sapin est déjà vieux", précise la gérante.

"Il faut le décorer le jour-même"

Autre élément important: le prix du sapin. En moyenne, comptez 25 euros pour un Epicea de taille moyenne, 50 euros pour un Nordmann. Un sapin artificiel de la même taille vous coûtera environ 125 euros.

"Quand on rentre son sapin, il faut le décorer le jour-même. On ne le laisse pas sécher. Car si on le laisse sécher dans le garage, il va se figer et dès qu'on va commencer à le décorer, on risque donc de faire tomber les aiguilles surtout sur un Epicea", poursuit Brigitte de Taff.

La plupart des Belges achètent leur sapin de Noël juste après la Saint-Nicolas. Enfin dernier conseil: soyez sûrs que le conifère rentre bien dans votre voiture...