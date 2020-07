Le nombre de tués dans des accidents augmente sur les autoroutes belges. Ce sont pas moins de 114 personnes qui y ont perdu la vie l'an dernier, contre 94 en 2018. Ce sont surtout les autoroutes wallonnes qui sont les plus accidentogènes, avec 30% de décès en plus en un an.

La tendance était à la baisse depuis plusieurs années avec 100 tués sur les autoroutes belges en 2016, 95 en 2017 et 94 en 2018. Mais l'an dernier, les chiffres sont repartis à la hausse.

Des données qui inquiètent les acteurs du secteur. "C'est le chiffre le plus élevé en ce qui concerne le nombre de tués de ces dix dernières années, à part en 2011", a indiqué Benoît Godard, porte-parole de Vias, l'Institut Belge pour la Sécurité Routière, au micro de nos journalistes Justine Roldan Perez et Emmanuel Tallarico. "Ce que l'on sait, c'est que le nombre d'accidents diminue mais le nombre de tués augmente. Donc, ça veut dire que les accidents sont de plus en plus graves et de plus en plus mortels".

En cause: l'augmentation spectaculaire des chantiers, la fatigue, la distraction mais principalement la vitesse. "On constate que le 4/5e des infractions sont liées à la vitesse. On a donc la vitesse mais également tout ce qui est lié à la distraction: on est de plus en plus connecté, on ne passe pas spécialement son temps avec un téléphone en main mais plutôt à envoyer des messages, à regarder les différentes applications tout en roulant", a expliqué Jean-Michel Tubetti, chef de service à la police de la route de Namur. "Le message à faire passer, c'est que quand on roule on doit vraiment être concentré sur sa route, c'est une tâche pour laquelle on doit être concentré".

Certaines autoroutes sont également plus accidentogènes que d'autres: dans le Top 3, il y a toujours l'A54 qui relie Nivelles à Charleroi. "Elle reste l'autoroute la plus mortelle de Belgique, même si la situation s'est améliorée. Pourquoi? Car elle se caractérise par une longue ligne droite, une descente très abrupte vers Charleroi et deux virages très dangereux. C'est aussi une autoroute empruntée par ceux qui vont à l'aéroport et qui sont parfois pressés", a souligné Benoît Godard.

Pour tenter d'améliorer cette situation, une trentaine de radars-tronçons feront leur apparition en Wallonie dans les prochaines années. Il y en a d'ailleurs un en cours d'installation sur la A54.