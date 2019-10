Non, Benoît Godart n'était pas au volant de la voiture en infraction sur la E411 (vidéo)

Avec l’aide de Benoit Godart, porte-parole de VIAS, Sophie Pendeville et son équipe ont piégé les internautes en diffusant une vidéo de lui roulant sur la bande centrale sur l’autoroute. Ce mardi matin, vous avez découvert une vidéo plus que compromettante pour Benoit Godart, le porte-parole de VIAS. Semblant rouler sur la bande centrale, vous avez été nombreux à dénoncer cet incivisme sur les réseaux sociaux. En réalité, cette vidéo était le fruit d’une mise en scène fomentée par l’équipe de l'émission 'Make Belgium Great Again!'

L'objectif était de sensibiliser les automobilistes à ne pas rester en permanence sur la bande centrale de l'autoroute: une mauvaise habitude qui perturbe la circulation et pousse les conducteurs à des manœuvres imprudentes tel le dépassement par la droite. En 2017, en Belgique, la police a dressé pour cette infraction 2000 procès-verbaux.