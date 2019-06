Non, des épreuves du CESS et du CE1D n'ont pas fuité: elles auront bien lieu

L'épreuve de français du CESS (certificat d'enseignement secondaire supérieur) et celle de mathématiques du CE1D sont maintenues. Le cabinet de la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns, nous le confirme.

"Je regardais une vidéo sur YouTube et j'ai vu dans mes suggestions une vidéo qui montrait le CE1d 2019 de math", nous écrit l'un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous le signaler. Deux nouvelles vidéos - qui proviennent d'un même compte Youtube - montrent ce qui se présente comme l'épreuve CESS de français et celle du CE1D de mathématiques. Renseignements pris auprès du cabinet de Marie-Martine Schyns, la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'en est rien. "Les vidéos ont été analysées et il s’agit à nouveau d’un fake (NDLR: fausse information). Il s’agit des épreuves 2015 ", nous informe Eric Etienne, le porte-parole de la ministre. Les épreuves sont donc maintenues et il n'y a pas eu de fuite. Les élèves et leurs parents sont donc fixés.

Pour rappel, une cellule veille à contrôler les éventuelles fuites à l'approche des épreuves: "Une équipe de l’Administration scrute le web et les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Aucune fuite n’a été constatée", nous avait informé Eric Etienne plus tôt dans la semaine, alors que certaines personnes pensaient que l'épreuve d'histoire du CESS avait fuité. Là aussi, nous avions vérifié et il n'en était rien. L'épreuve a d'ailleurs eu lieu hier, vendredi.

La ministre avait profité de l'occasion pour conseiller aux étudiants de préparer leur épreuve "loin des réseaux sociaux".