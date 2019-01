Non, il n'y aura pas de pénurie d'électricité en Belgique cet hiver

Aurons-nous assez d'électricité cet hiver? Question récurrente mais avec la nouvelle année qui débute elle est légitime. D'autant que cet automne, les capacités de production d'électricité étaient très limitées. De quoi inquiéter. Mais cette inquiétude n'a plus de raison d'être.

Le spectre du délestage s'est éloigné. Une seule unité nucléaire sur sept était active à l'automne mais il y en a désormais quatre: Doel 3 et 4, Tihange 1 et 3, cette dernière, hors service depuis 6 mois, a repris du service depuis quelques jours. Des capacités de production supplémentaires ont été trouvées au cas où. Il s'agit de petites unités mobiles ainsi que de la centrale au gaz de Vilvorde. Et puis, le fournisseur Engie a joué sur la demande, certains de ses gros clients industriels ayant accepté de réduire leur consommation en cas de pic.