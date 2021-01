NON, un nouveau variant du coronavirus n'a pas été détecté en Flandre

Dimanche soir, nous apprenions que plusieurs foyers de coronavirus avaient été détectés dans différentes communes de Campine (Flandre) ces derniers jours. Des foyers qui suscitaient de l'inquiétude quant à un possible variant du virus, propre à la Flandre et différent de celui connu en Grande-Bretagne.

"La mutation D614G est observée partout en Belgique"

L'information provenait du journal De Tijd qui avait interrogé le microbiologiste Herman Goossens. Il se disait inquiet. En réalité, le variant détecté dans les maisons de repos en Flandre – le D614G - n'a rien de nouveau. Cette mutation du virus est même la plus répandue dans le monde et est déjà largement majoritaire depuis des mois en Europe. L'OMS a récemment expliqué que ce variant, le D614G, était plus transmissible que la cellule souche.

Ce variant est même devenu dominant mondialement dès juin 2020. Et la Belgique ne fait pas office d'exception. Le virologue Emmanuel André indique sur Twitter ce lundi : "La mutation D614G est observée partout en Belgique, et ce depuis des mois. Elle ne peut donc à elle seule expliquer des situations particulières."





Des recherches doivent encore être menées pour expliquer cette forte augmentation du nombre d'infections au coronavirus qui a été très récemment constatée à Wuustwezel, Duffel et Lier, entre autres, une tendance qui va à l'inverse des courbes nationales. À Duffel et Lier, il s'agit principalement de foyers dans des maisons de repos, tandis qu'à Wuustwezel, il s'agit plutôt de contaminations dans des cercles familiaux.

