Nonagénaire infectée par deux variants et décédée: Yves Van Laethem explique

Un cas de double variant a été détecté chez nous. La patiente était âgée de 90 ans. Nous vous en parlons aujourd'hui sur RTL INFO. Elle est entrée à l'hôpital pour tout autre chose que le covid en mars dernier. Elle a été testée positive à deux variants, l'Alpha appelé aussi britannique et le Beta, surnommé sud-africain. Elle est décédée des suites du covid quelques jours après son admission.

> Une nonagénaire est décédée après avoir été infectée par deux variants

Yves Van Laethem est le porte-parole interfédéral Covid-19. Il était interrogé ce matin par Camille Mathoulin pour Bel RTL sur le sort de cette nonagénaire. Le cas de cette dame, est-il le seul dont on ait connaissance ? "Ce n'est pas le seul. A ma connaissance, des premiers cas ont été détectés au Brésil en février de cette année" a-t-il fait savoir. Et de développer: "D'habitude, cette double infection ne peut exister que si deux virus différents circulent largement. Pour l'instant, nous avons l'occasion avec le variant Alpha (britannique) et le variant Delta. Ici, c'est un peu curieux. Il y avait (en mars) le variant Alpha, logique il était dominant, mais aussi un variant très peu présent, le variant sud-africain. C'est vraiment lié au fait que la personne a par malchance rencontré deux contaminateurs différents. Tous les deux ont été capables de transmettre le virus", a indiqué Yves Van Laethem.

Alors, les conséquences d'une infection à deux variants sont-elles d'autant plus graves ? "Comme il y a très peu de cas, on ne le sait pas. Les cas brésiliens étaient bénins par exemple. Probablement que non, j'ai envie de dire. Au point de vue physiopathologique, pour les deux souches virales, c'est le même virus finalement. Elles fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas de raison de penser que ça va être plus grave au contraire d'une infection avec deux virus. En mars de l'année passée, le virus de la grippe circulait encore. A ce moment-là, on a pu montrer que si la grippe et le coronavirus étaient présents, le décours était plus défavorable."