Nos CPAS doivent octroyer de plus en plus "d'aides complémentaires": de quoi s'agit-il et qui les finance ?

Sous pression financière, les CPAS remplissent leurs missions légales mais ils s’inquiètent de pouvoir encore assumer toutes les aides sociales ponctuelles (en plus du revenu d'intégration). Ces aides sont facultatives mais essentielles à la lutte contre la pauvreté. Dossier RTL info.

Les centres publics d'action sociale sont le dernier rempart contre la précarité totale. Actuellement, ils font un triste constat: ils doivent octroyer de plus en plus d'aides ponctuelles, essentielles pour éviter la pauvreté chez certains. Les demandes augmentent, les montants réclamés également

On parle là de coups de pouce pour les frais du quotidien. Trois exemples d'aides complémentaires régulièrement sollicitées au CPAS de Namur: "Un ami m'héberge car ma situation est un peu compliquée. Comme c'est une grande famille, un colis alimentaire serait le bienvenu", explique un bénéficiaire. "Il semblerait qu'on puisse avoir une réduction sur le mazout une fois par an", dit un autre. "Je peux avoir besoin d'aide pour mes lunettes et quelques jours après, c'est traité, la réponse a toujours été positive", poursuit un troisième.

Hélas, la tendance est clairement à la hausse dans tous les domaines. "Le nombre de personnes pour lesquelles nous intervenons est en augmentation. Et surtout, les situations sont de plus en plus complexes, et de plus en plus lourdes, notamment sur le plan financier. Donc, la hauteur de nos interventions augmente aussi", a expliqué Eric Dosimont, directeur du service social du CPAS de Charleroi.

Quelques chiffres à Charleroi (évolution de 2015 à 2018):

Aides au loyer ou à la garantie locative: de 414.000 à 725.000 euros (et nombre de bénéficiaires de 676 à 890)

Frais médico-pharmaceutiques : de 368.000 à 422.000 euros (et nombre de bénéficiaires de 559 à 618)

Aides financières diverses : 469.000 à 750.000 euros (nombre de bénéficiaires : de 2537 à 2679)

Pour donner ces aides, les CPAS puisent dans les finances communales. Mais en cas de coup dur, ces aides pourraient être menacées. Heureusement, certaines aides sont remboursées par le pouvoir qui les a mises en place. Exemple: pour le Fonds gaz-électricité, c’est le fédéral ; pour l’eau, c’est la Région.