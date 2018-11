Vos empreintes digitales liées à la carte d'identité: votre vie privée est-elle en danger ?

Les autorités veulent lutter contre les faux documents d'identité utilisés par les criminels (500 chaque année). Nos empreintes se seront pas stockées sur la carte, mais liées, pour être vérifiées en cas de contrôle. Pour certains, c'est une atteinte à la vie privée. Mais est-ce vraiment le cas ?

Dès le mois d'avril, quand vous commanderez une nouvelle carte d'identité, vous presserez votre index sur un écran: votre empreinte digitale sera "intégrée" (liée) à la puce de votre carte. Certains craignent des atteintes à la vie privée, des juristes portent déjà plainte.

Mais doit-on s'inquiéter pour la protection de nos données personnelles?

Normalement non, vos empreintes ne sont pas stockées. Juste le temps de fabriquer votre carte d'identité, et en tout cas pas plus de trois mois. Il n'y aura pas de registre des empreintes de tous les citoyens belges. Pas de fantasmes façon "Les experts". Ce n'est pas comme les criminels, qui ont un casier judiciaire et des empreintes encodées pour les fichiers policiers. Ici, l'objectif, c'est de vérifier que le nom qui figure sur votre carte d'identité, quand vous la présentez à l'aéroport par exemple, correspond bien à votre empreinte digitale.

On estime que 500 criminels, parfois des terroristes, chaque année, en Belgique, utilisent de faux documents, une carte d'identité avec une prhoto ressemblante, pour échapper à un contrôle approfondi. Ou passer des frontières.

Concrètement, cette nouvelle procédure va t elle nous couter plus cher?

Il y a un risque. Le prix de base de la carte, exigé par le ministère de l'intérieur ne doit pas changer. Mais vous savez que pour le remplacement des cartes d'identité, chaque commune est libre de fixer les tarifs. Et comme la procédure avec empreinte va nécessiter un peu plus de temps, et du personnel pour encoder la trace de vos doigts - index gauche et droit - il n'est pas exclu que les autorités répercutent, à terme, ce surcout.

A partir de quand ces empreintes digitales seront intégrées aux cartes?

Ce sera progressif. Chaque belge qui doit renouveler sa carte à partir du mois d'avril, y passera peu à peu.