Nos médecins généralistes sont-ils prêts à vacciner leurs patients ? "Il nous manque des informations transparentes"

Les vaccins contre le coronavirus arrivent, en Belgique comme un peu partout dans le monde, dans les prochaines semaines. Mais les médecins généralistes sont-ils prêts à participer à cette campagne dont on ignore encore les détails (ils sont en cours de discussion) ?

Christophe Barbut est médecin et président du Collège des Médecins. "On ne sait pas exactement quel sera notre rôle. Mais de ce que j'entends, c'est le vaccin Pfizer qui sera le premier utilisé. A priori, c'est un vaccin avec une logistique compliquée et lourde, qui n'est pas adaptée aux cabinets de médecine générale".

Les médecins généralistes manquent-ils de recul par rapport au vaccin ?

"Plus que de recul, il nous manque des informations. Nous sommes des scientifiques, nous avons besoin de savoir pour pouvoir décider, et ensuite informer nos patients. Donc s'il y a une chose à faire actuellement avec les médecins en général, c'est donner l'accès à des informations transparentes, à des preuves et des validations, pour pouvoir adhérer à un programme".

Quel genre d'info en particulier ?

"Nous sommes en fin de phase 3, d'après ce que je sais, sur les vaccins les plus avancés. Donc on peut déjà avoir une idée sur les populations qui ont été vaccinées, à une grande échelle (plusieurs milliers). Il y a donc des échantillonnages qui permettent de savoir si ça correspond aux populations qu'on s'apprête à vacciner" ici, en Belgique.