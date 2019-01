Nos militaires vont enfin recevoir de nouvelles cagoules pour remplacer celles de 1951: des cagoules achetées alors que Damart proposait de les offrir …

Fin décembre, on vous parlait de nos 270 militaires qui allaient partir en mission en Estonie équipés de cagoules datant de 1951. La marque Damart a proposé de leur fournir gratuitement des cagoules neuves, mais la défense a dû refuser ce geste.

"La société Damart avait été sensibilisée par la problématique de ces fameux vieux bonnets qui avaient été distribués et par une geste de sympathie ils voulaient envoyer à peu près 270 pièces avec des bonnets et des cagoules pour les militaires qui allaient partir en opération en Estonie", rappelle Philippe Sion, le secrétaire général-adjoint du syndicat militaire ACMP-CGPM.



Mais si "nous tenons vraiment à remercier Damart pour ce geste, nous ne pouvons accepter cette offre pour des raisons de marché public", explique le colonel Damien Lathuy, chef de corps des Chasseurs Ardennais. Le problème se serait posé dans le futur : "Si un jour la société Damart désire soumettre une offre pour de l'équipement que la défense voudrait se procurer, nous serions obligés de refuser cette offre parce qu'on pourrait reprocher à la Défense un manque d'objectivité suite à ce don."



Un refus incompréhensible pour les syndicats, mais en réalité, des cagoules neuves viennent d'être livrées à deux jours du début de la mission. "Ce matériel a été acheté entre le mois de novembre et le mois de décembre. Il sera vraiment entre les mains de nos militaires à partir de la semaine prochaine et donc il y a eu sans doute un certain doute par rapport à la réception de ce matériel tant qu'on ne l'a pas touché des mains, mais j'ai eu confirmation encore aujourd'hui que le matériel complémentaire est bien arrivé en zone opérationnelle et sera bien livré entre ce lundi et jeudi à nos militaires."