Notre journaliste a testé pour vous un simulateur de chute libre, avec les sensations d'un saut de 4000 m (vidéo)

Ce samedi, dans la séquence "Adrénaline", nous découvrons le simulateur de chute libre. Il s'agit d'une énorme soufflerie qui permet de ressentir les sensations d'un saut dans le vide d'une hauteur de 4 000 mètres. Un reportage de Justine Roldan Perez et Gaetan Delhez pour RTL INFO 13H.

Justine Roldan Perez et Gaetan Delhez se sont rendus à l'Airspace Indoor Skydiving à Gosselies afin de tester le simulateur de chute libre. Il s'agit d'un des plus haut d'Europe. Il mesure 17 mètres. Après une séance d'informations pour apprendre tous les gestes utiles, notre journaliste s'est lancée.



Nicolas Tombari travaille à l'Airspace Indoor Skydiving depuis deux ans. Pour être instructeur, la rigueur est importante. "On a des formations continues pour pouvoir voler avec les élèves car ça demande quand même une bonne pratique et une bonne mise en forme. C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça. Même si ça semble facile, ce n'est pas si facile", confie l'instructeur.

Après avoir enfilé sa combinaison, ses bouchons d'oreilles et son casque, Justine Roldan Perez entre dans le simulateur et vole. Grâce à une puissance de soufflerie de 310 Km/h, on ressent les sensations d'une chute libre d'une hauteur de 4 000 mètres. Il est difficile au début de ne pas partir dans tous les sens. Mais l'instructeur lui rappelle de maintenir constamment les bras et les jambes tendus ainsi que le menton relevé. Une fois qu'elle se sent en confiance, il l'attrape et l'emmène dans les airs.