Notre journaliste Simon François est lauréat du Prix du journalisme constructif: "Je suis très heureux et surpris"

Lors de la cérémonie du Prix du journalisme constructif, organisé par l'association NEWS6S, notre journaliste Simon François a remporté un prix dans la catégorie "Professionnel - Format court" pour son reportage consacré à "Nos déchets, les matériaux du futur". Les membres du jury ont salué "la mise en lumière, dans ce temps court, de solutions innovantes dans le domaine de la construction et en Belgique, ainsi que les mises en perspectives et les enjeux plus larges de la problématique".

Simon François s'est dit "très heureux et surpris" : "Je pense que c'est très encourageant pour mon travail à moi et pour celui de toute la rédaction d'RTL Info. Ça donne des perspectives et ça montre tout ce dont les journalistes sont capables. C'est ici un travail d'équipe avec mon caméraman Steve Damman, et si ce reportage a été possible, c'est grâce à notre rédacteur en chef, Philippe Roussel, qui nous a laissés le temps de le réaliser".

Ce concours récompense les travaux journalistiques dits "constructifs", c'est-à-dire qui tentent d'apporter des solutions ou des réponses au problème qu'ils mettent en lumière. Il s'agit d'apporter un vent d'optimisme, et être tourné vers l'avenir. Pour Simon François, l'objectif "c'est dépasser le constat, apporter des solutions, et se mettre à la place de nos spectateurs, c'est très important. Ça fait partie de notre métier, de montrer qu'il existe des solutions quand on parle de réchauffement climatique ou de la crise de l'énergie".