Nous avons eu 200 jours sans pluie en 2018: quelles conséquences sur la faune et la flore ?

Le cap des 200 jours sans pluie a été franchi. Depuis le début de l'année 2018, il n'a pas plu pendant 200 jours. Ce n’est pas un record mais cette situation est étudiée par les spécialistes car il y a des conséquences sur la faune et la flore.

C’est dans le très beau parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitfort ( Bruxelles) que notre journaliste Benjamin Samyn a retrouvé Serge Kempeneers, le chef du département « nature et forets » en région Bruxelloise. Il nous montre deux arbres exceptionnels de 120 ans. Ils sont actuellement sous surveillance à cause du manque de pluie. Notamment un hêtre aux racines peu profondes. Serge Kempeneers, directeur des espaces verts à Bruxelles environnement, explique: "On voit très bien l’enracinement superficiel. Quand il y a des périodes de sécheresse, la partie superficielle du sol est évidemment plus sèche. L’arbre va avoir plus de difficultés à récupérer de l’eau."

Les batraciens pourraient en pâtir

Depuis hier, l’année 2018 compte 200 jours sans pluie. C’est exceptionnel et le phénomène est expliqué par les spécialistes de la météo. David Dehenauw, météorologue et chef de travaux à l’IRM, fait savoir que "nous avons eu pas mal de jours avec beaucoup d’anticyclones en Belgique. Ça explique la sécheresse, c’est ‘200 jours’ sans précipitations. C’est cette fréquence d’anticyclones qui est remarquable."

L’année 2017 a également connu une période particulièrement sèche. Cette situation qui perdure a aussi des conséquences au niveau de la faune. "Cela a des conséquences sur la population de batraciens. A partir du moment où il y a des étangs qui sont vidés de leur eau et que les animaux ont dû se cacher dans la vase, il pourrait y avoir un impact sur leur population. Au niveau de la population de poissons également", ajoute Serge Kempeneers.

L’année 2018 pourrait bien être une année record au niveau de l’absence de pluie.