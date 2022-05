Nous avons rencontré Véronique, fromagère lauréate de l'Excellence Professionnelle: elle nous raconte son parcours

Les derniers lauréats et finalistes des compétitions Premier cuisinier, Premier fromager, Premier boucher et Premier maître d'hôtel de Belgique, les quatre concours d'excellence professionnelle, ont été mis à l'honneur, lundi, lors d'une cérémonie organisée au Palais d'Egmont, à Bruxelles. Des médailles leur ont été remises.

Le concours de Premier cuisinier de Belgique, édition 2022, a été remporté en octobre dernier par Abel Demeestere, 22 ans et chef au restaurant Hof van Cleve à Kruisem. À 27 ans, Simon De Tavernier, sommelier du château de Mylord, à Ellezelles, a quant à lui été sacré en mars Premier maître d'hôtel, une compétition organisée par la Fédération of Tablemasters (Fetam).

Le dernier lauréat en date pour le concours de Premier boucher 2021, Cédric Mortier, était également mis à l'honneur, de même que tous les finalistes et précédents lauréats de ces quatre concours d'excellence.

Le concours de Premier fromager de Belgique devrait être à nouveau organisé, après une édition 2018 annulée faute de candidats en suffisance et une autre annulée en 2020 à cause de la pandémie.

J'avais un petit troupeau de chèvres en montagne

Véronique Socié (La fruitière), avait remporté l'édition 2016. Nous l'avons rencontrée ce lundi. Son histoire avait commencé en France dans les montagnes du Jura. Elle a grandi dans un univers agricole et fromager.

Quand elle arrive à Bruxelles en 2016, elle gagne le prix de Premier fromager de Belgique. "J'étais nouvelle en Belgique sur la scène fromagère. J'arrivais avec des compétences de fabrication. J'avais un petit troupeau de chèvres en montagne. Je voulais savoir ce que signifiait le fait d'ouvrir une fromagerie au quotidien", raconte-t-elle.

Pour elle, cela veut dire viser l'excellence pour le client, à commencer par le choix des produits. "On essaie d'aller au moins une fois par an voir les producteurs. Pour ce qui est du Comté, c'est plus simple puisqu'on est jurassiens. Les affineurs sont très ouverts à l'idée qu'on puisse aller goûter sur place et réserver des meules", ajoute-t-elle.

Cette connaissance du produit permet aussi de conseiller les clients. Un an après avoir gagné le concours d'excellence, Véronique a ouvert sa fromagerie avec son fils. La passion du fromage se transmet de génération en génération.