Vous êtes capables de reconnaître un nombre IMPRESSIONNANT de visages

Famille, amis, inconnus croisés dans les transports, et personnalités qui passent dans les infos en continu, les humains reconnaissent un nombre impressionnant de 5.000 visages en moyenne, selon une première étude sur le sujet.

Au cours de la majeure partie de l'histoire, les humains ont vécu par petits groupes d'une centaine d'individus, un schéma qui a radicalement changé au cours des derniers siècles.



L'étude réalisée par des scientifiques de l'Université britannique d'York montre que nos capacités de reconnaissance faciale nous permettent de traiter quotidiennement des milliers de visages rencontrés dans des lieux très fréquentés, sur nos smartphones et nos écrans de télévision.



"Dans la vie de tous les jours, nous avons l'habitude d'identifier des amis, des collègues et des célébrités, ainsi que de nombreuses autres personnes", a déclaré Rob Jenkins, du département de psychologie de York, à l'AFP. "Mais personne n'a établi le nombre de visages que les gens connaissent réellement."



Pour l'étude, publiée dans le journal Proceedings de la Royal Society B, M. Jenkins et son équipe ont demandé aux participants de noter autant de visages dont ils se souvenaient dans leur vie personnelle. Les volontaires ont ensuite été invités à faire de même avec des personnes qu'ils ont reconnues sans les connaître personnellement.



On leur a également montré des milliers d'images de personnages célèbres - deux photos de chacun pour des raisons de cohérence - en leur demandant qui ils avaient reconnu. Chacun des participants testés pouvait se rappeler un nombre de visages dans une fourchette allant de 1.000 à 10.000.



"Nous avons constaté que les gens connaissent environ 5.000 visages en moyenne", a dit Rob Jenkins. Pour les chercheurs, ce chiffre - la toute première base de "vocabulaire facial" humain, pourrait aider au développement de logiciels de reconnaissance faciale de plus en plus utilisés dans les aéroports et les enquêtes criminelles.



Cela pourrait également aider les scientifiques à mieux comprendre les cas d'identification erronée.



"Les visages inconnus sont souvent mal identifiés. Les visages familiers sont identifiés de manière très fiable, mais nous ne savons pas exactement comment", selon M. Jenkins.



L'équipe qui s'est concentrée sur le nombre de visages que les humains connaissent réellement, estime qu'il serait peut-être possible pour certaines personnes de continuer à apprendre à reconnaître un nombre illimité de visages, avec suffisamment de pratique.