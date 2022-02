Nous sommes le 02-02-2022: comment interpréter cette date ?

Le 2 février 2022 est une date comme les autres pour la plupart d’entre nous. Pourtant, certains la perçoivent différemment. C’est le cas des passionnés de numérologie, ceux qui voient des significations dans les chiffres.

Pour Nathalie Cuvelier, numérologue à Walcourt, le 2 février 2022 met en évidence le chiffre 2. C’est le chiffre de la division, du duel, de l’origine des choses. Mais cette date est-elle forcément négative ?

Selon elle, une aussi forte présence de 2 peut dire plusieurs choses : "Le 2 c’est le duel, le conflit mais ça dépend de la façon dont vous allez appréhender les choses. Si vous êtes quelqu’un de positif, vous allez vibrer plus positivement, si vous êtes quelqu’un de négatif, vous aller vibrer plus négativement. Ça peut vouloir dire duel ou duo".

Des consultations en numérologie

Depuis 10 ans, Nathalie s’est spécialisée dans l’interprétation des chiffres, comme l’astrologie interprète les planètes. Pour elle, c’est une vraie science qu’elle souhaite partager lors de consultations.

Par curiosité, Corinne est venue pour une analyse de sa date de naissance mais elle n'est pas insensible à la date du jour : "Je vais observer comment s’est déroulée ma journée et je ferai le bilan en fin ou en milieu de journée. Je verrai si j’ai vibré et comment j’ai vibré par rapport à cette date."

Alors le 2 février 2022 serait-elle une date clef parmi d’autres qui jalonne notre parcours de vie ? "C'est tout d'abord un outil de connaissance de soi. Pour voir ce qu'on traverse et comment le traverser. Les duels sont écrits mais les solutions sont écrites aussi pour le patient ou la patiente", explique Nathalie.

"L'homme a besoin de choses un peu mystérieuses"

Et qu'en dit un scientifique ? Olivier Golinveau est professeur de math. Selon lui, les chiffres ont surtout une vocation scientifique mais ces outils font malgré tout parler d'eux depuis des siècles.

"On a tous nos numéros fétiches, on a tous cette date un peu particulière dans nos vies. On se dit que ce moment a été un tournant dans nos vies. Prédire ce moment, c’est autre chose. L’homme a besoin de choses un peu mystérieuses et les mathématiques le sont."

Dans quelques jours, le 22/02/2022, on profitera d’une autre particularité, une date palindrome, c'est une date qui se lit dans les deux sens.