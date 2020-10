Nouveau comité de concertation ce vendredi: voici ce qui devrait être discuté

Selon nos informations, un nouveau comité de concertation devrait se tenir ce vendredi. A priori, ce comité ne devrait pas aboutir à de nouvelles mesures, comme un reconfinement total., mais à une présentation du fameux baromètre coronavirus.

Un nouveau comité de concertation devrait se tenir ce vendredi, selon nos informations. Il serait question de présenter le fameux baromètre coronavirus, qui est évoqué depuis septembre dernier (Sophie Wilmès était alors encore Première ministre). La présentation de ce baromètre a été reporté à de nombreuses reprises, parce que les ministres des différents niveaux de pouvoir ne se sont pas mis d'accord sur son application concrète. Il faudra pourtant s'accorder sur ce baromètre qui a une portée nationale.

Il serait aujourd'hui trop tôt pour réévaluer les décisions politiques fortes qui ont été prises le week-end dernier, donc a priori, ce comité ne devrait pas aboutir à de nouvelles mesures, comme un reconfinement total.

Nathan Clumeck, spécialiste en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre, n'exclut pas cette option. Cependant, il faudrait d'abord voir quel effet auront les dernières mesures. Il détaille, en direct sur le plateau du RTL INFO 19H, que le reconfinement est "plausible et possible": "C'est ça qui est important. Le politique n'a pas voulu prendre des mesures. Je rappelle qu'en Irlande, on est à 250 cas par 100.00 habitants, et ils sont déjà en confinement. Nous sommes à plus de 700, 750, peut-être même plus, et nous sommes dans une approche plus progressive. C'est la réalité belge, c'est le gouvernement qui a pris les décisions politiques. Je pense qu'il attend avec beaucoup d'attention quels seront les résultats dans 15 jours. Si dans 15 jours, on a une tendance à la baisse, ça veut dire qu'on est dans le bon, mais si ça continue à augmenter, il est clair qu'il faut prendre d'autres mesures. Il faut deux semaines car il y a la période d'incubation, donc il faut donner le temps au virus à la fois de diminuer et d'arrêter d'infecter".