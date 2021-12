Nouveau comité de concertation mercredi: vers un confinement comme aux Pays-Bas?

"Confinement" aux Pays-Bas, procédure d'alerte déclenchée à Londres, feu d'artifice du Nouvel An annulé sur les Champs-Elysées à Paris : à une semaine de Noël, les restrictions se multiplient samedi à travers le monde face à la propagation très rapide du variant Omicron.



Un mois seulement après son identification en Afrique du Sud, Omicron a déjà été détecté dans près de 80 pays et progresse de manière fulgurante en Europe, où il pourrait devenir dominant d'ici à la mi-janvier, selon la Commission européenne.

La Belgique va-t-elle devoir annoncer des mesures strictes lors du prochain Comité de concertation ce mercredi 22 décembre?

"Un lockdown n'est pas sur la table du gouvernement à ce stade, et je pense que c'est important en vue du Comité de concertation", a assuré la ministre de la santé wallonne, Christie Morreale. "On a, rapport aux Pays-Bas, beaucoup d'avance pour la 3e dose de vaccin. On a trois fois plus de 3e doses. Ils ont moins de lits en soins intensifs qu'en Belgique. On est mieux outillés. Néanmoins, on voit bien ce qui arrive. Le variant Omicron est beaucoup plus contagieux. 2 doses de vaccin ne suffisent pas pour être protégés correctement. Il faut un bouclier à 3 doses. On va arriver à 1 million de personnes vaccinées avec les 3 doses. Il faut que ça continue et que toutes les personnes invitées et éligibles se rendent dans un centre de vaccination."

La vaccination ne suffira pas indique également Christie Morreale. "Il faut aérer très fort, mettre son masque quasi en permanence et les règles de distanciation sociale doivent être respectées. On ne sait pas dire à quel point ce variant va augmenter les contaminations. Dans les hôpitaux, les soignants sont sur les genoux, donc à un moment donné, le système risque de craquer. Chacun doit se montrer responsable et être conscient de la gravité de la situation."

Christie Morreale conclut en disant que le Comité de concertation ne devrait pas annoncer d'élargissement des règles en vigueur. Des assouplissements ne sont pas à l'ordre du jour.