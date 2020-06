Nouveau Conseil National de Sécurité ce mercredi: voici tout ce qui pourrait encore changer

Vu les chiffres très encourageants au niveau de l'épidémie de coronavirus dans notre pays, le déconfinement va se poursuivre, comme prévu. Il reste encore beaucoup de décisions à prendre, notamment au niveau :

d’élargir la bulle d’amis à plus de 10 par semaine

à plus de 10 par semaine d’élargir le nombre de participants aux cérémonies religieuses et activités culturelles et sportives

religieuses et activités culturelles et sportives d’autoriser l'ouverture des piscines et parcs d’attractions dès le 1er juillet, voire quelques jours plus tôt

et d’attractions dès le 1er juillet, voire quelques jours plus tôt d’élargir les horaires d’ouverture de l’ horeca

de rouvrir les salles de spectacles , théâtres, petits concerts, cinéma (200 personnes, assises, dès le 1er juillet)

, théâtres, petits concerts, cinéma (200 personnes, assises, dès le 1er juillet) des modalités de la 'matrice' , un logiciel qui permettra aux bourgmestres de savoir quelles fêtes de village seront autorisées à partir du 1er août. Pour faire simple, les organisateurs d'événements seront invités à entrer tous les paramètres de leur fête. De la surface disponible pour accueillir les gens, au nombre de participants attendus. Et le logiciel, en ligne, déterminera si l'événement est autorisé, et à quelles conditions.

, un logiciel qui permettra aux bourgmestres de savoir quelles fêtes de village seront autorisées à partir du 1er août. Pour faire simple, les organisateurs d'événements seront invités à entrer tous les paramètres de leur fête. De la surface disponible pour accueillir les gens, au nombre de participants attendus. Et le logiciel, en ligne, déterminera si l'événement est autorisé, et à quelles conditions. de permettre plus de choses dans les maisons de repos: les résidents pourraient enfin sortir pour aller voir la famille, faire un resto ou du shopping.

Discussions animées

Les négociations sont délicates entre fédéral, entités fédérés (régions, etc) et les experts. Ils se sont réunis mardi en comité de concertation pendant de longues heures avant ce nouveau conseil national de sécurité (CNS). Et les discussions vont donc se prolonger, sans doute assez tard dans l'après-midi, ce mercredi. Une conférence de presse de Sophie Wilmès pourrait avoir lieu dans la foulée, mais ce n'est pas encore certain (il pourrait n'y avoir qu'un communiqué).

Au cœur des débats: comment lever les restrictions sans entrainer les abus et les débordements ? Après les rassemblements non autorisés de ce week-end, les avis entre autorités et experts divergent. Tout le monde va devoir se mettre d'accord.