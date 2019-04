Nouveau couac pour les panneaux solaires: les propriétaires dans le flou, qui va payer?

Inutile de vous dépêcher pour installer vos panneaux solaires. Le tarif 'prosumer' est reporté à la prochaine législature. Le texte est renvoyé au conseil d’État pour qu’il soit mieux balisé sur le plan juridique. La date du 1er juillet 2019 pour l’instauration d’un nouveau système tombe donc à l’eau. Impossible de dire à l’heure actuelle qui payera la taxe, anciens et/ou nouveaux propriétaires.

Examiné ce lundi en commission énergie du Parlement de Wallonie, le texte sur la non-rétroactivité du tarif prosumer a finalement été renvoyé au Conseil d'Etat "pour davantage de sécurité juridique", explique-t-on lundi soir du côté du cabinet du ministre régional de l'Energie, Jean-Luc Crucke.

Contre l'avis du PS et d'Ecolo, contre aussi la volonté de la CWApE - le régulateur wallon du secteur énergétique - Jean-Luc Crucke entendait - et entend toujours - exonérer de ce "tarif prosumer" les ménages - près de 150.000 à l'heure actuelle - qui auront installé d'ici le 1er juillet prochain des panneaux photovoltaïques agréés sur leur toit. Après de multiples palabres, un renvoi au Conseil d'Etat - qui avait refusé de traiter la question en urgence - a finalement été décidé ce lundi soir. "Une démocratie gagne toujours à ne pas essayer de passer par la force", a commenté Jean-Luc Crucke. "Personne n'a flanché en ouvrant ce débat à des extrêmes. Je suis triste que le texte ne soit pas passé ce lundi mais en aucun cas je n'ai transigé avec mes valeurs et c'est fondamental", a-t-il ajouté en référence aux discussions qui ont dû être menées avec le PS et Ecolo après le ralliement de la députée libérale Patricia Potigny aux listes Destexhe, qui a fait voler en éclat la majorité wallonne.