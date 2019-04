Nouveau couac pour les panneaux solaires: les propriétaires dans le flou, qui va payer?

Inutile de vous dépêcher pour installer vos panneaux solaires. Le tarif 'prosumer' est reporté à la prochaine législature. Le texte est renvoyé au conseil d’État pour qu’il soit mieux balisé sur le plan juridique. La date du 1er juillet 2019 pour l’instauration d’un nouveau système tombe donc à l’eau. Impossible de dire à l’heure actuelle qui payera la taxe, anciens et/ou nouveaux propriétaires.

Qui va payer la taxe sur les panneaux photovoltaïques ? L'incertitude est prolongée de quelques mois. Le ministre wallon de l'Énergie voulait exonérer de cette taxe ceux qui ont déjà installé des panneaux et ceux qui comptaient le faire cette année. Mais hier, au Parlement de Wallonie, son texte n'a pas pu être voté. PS et Cdh l'ont renvoyé au conseil d'État. La décision est donc reportée à la prochaine majorité wallonne, après les élections. Avec quelles conséquences, pour le portefeuille des wallons ? La première conséquence, c'est que personne ne sait finalement ce qu'il va payer. A priori, au 1er janvier, de nouveaux tarifs vont entrer en application. Ils sont fixés par la Cwape, le gendarme de l'énergie wallon. Ces tarifs prévoient une taxe d'en moyenne 300 à 400 euros par an, à appliquer à tous les détenteurs de panneaux photovoltaïques parce qu'ils utilisent le réseau de distribution quand ils injectent leur électricité produite par leurs panneaux.



Quelle majorité après les élections ?

Dans un premier temps, le Ministre wallon de l'Énergie voulait que cette taxe ne s'applique qu'à ceux qui auront installé des panneaux après le 1er juillet. Puis cette date a été repoussée et auraient été exonéré tous ceux qui ont installé des panneaux avant le 31 décembre. Finalement, son texte n'a pas été voté hier. Il ne le sera pas sous cette législature. La décision est reportée au prochain gouvernement, après les élections, sans savoir quels partis formeront la future majorité. Si cette nouvelle majorité ne décide rien, tous ceux qui ont des panneaux payeront cette taxe. Y compris ceux qui se sont dépêchés à installer leur production solaire avant le 1er juillet et pensant éviter la taxe. Si la future coalition décide d'exempter les actuels propriétaires de panneaux, la charge de la taxe, sera assumée, à la fois par ceux qui installeront des panneaux à l'avenir. Mais aussi répartie, sur les factures de toutes les familles wallonnes qui n'ont pas de panneaux.