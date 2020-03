Nouveau glissement de terrain à Huy : les locataires relogés

(Belga) Un nouveau glissement de terrain s'est déroulé rue Sous-le-Château à Huy (province de Liège) mardi en début de soirée, a indiqué le bourgmestre de Huy Christophe Collignon.

Après 18h, des blocs de pierre et de la terre sont tombés à l'arrière d'habitations. Les pompiers de la zone de secours Hemeco se sont directement rendus sur place, tout comme le bourgmestre. Une décision a alors été prise : "Nous avons décidé de reloger les locataires des lieux, même si ces derniers pouvaient rester chez eux. Vu le risque encore présent cela me paraissait plus sûr. Un couple a trouvé une solution dans la famille et les autres personnes iront à l'hôtel du Fort", explique Christophe Collignon. Quelques jours après que des pierres avaient déjà causé des dégâts dans la rue, le bourgmestre a décidé de prendre les choses en main : "Bien que cela soit un terrain privé, je réquisitionnerai une entreprise pour faire tomber les terres et sécuriser les lieux". Le 29 février dernier, plusieurs rochers du fort de Huy étaient déjà tombés sur des habitations situées rue Sous-le-Château. Deux habitations avaient été touchées et une pierre avait traversé le plafond d'une maison. Cinq bâtiments avaient dû être évacués par mesure de précaution. (Belga)