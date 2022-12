Nouveau le 1er janvier - Des normes européennes pour la contamination des PFAS dans les denrées alimentaires

(Belga) Les autorités européennes ont établi des teneurs maximales de PFAS pour différentes catégories d'aliments. Ces normes seront applicables à partir du 1er janvier 2023.

Les substances perfluoroalkylées, dites PFAS, constituent une grande famille de produits chimiques de synthèse qui sont largement utilisés pour fabriquer divers types d'articles de la vie quotidienne, tels que certains textiles, des ustensiles de cuisine antiadhésifs ou les mousses extinctrices d'incendie, en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur, tensioactive, hydrofuge et anti-graisse. Elles peuvent cependant avoir des effets néfastes sur le cholestérol sérique, le foie et le système immunitaire, et affecter le poids à la naissance, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Des teneurs maximales ont dès lors été fixées pour les catégories suivantes d'aliments : les œufs, poissons, crustacés, mollusques bivalves, viandes (viande de gibier, ovine, bovine, porcine et viande de volaille) et abats comestibles. Pour chaque produit, 5 teneurs maximales sont établies : 4 individuelles (PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS) et une pour la somme de ces quatre PFAS. Les produits dont les teneurs en PFAS excèdent les teneurs maximales ne pourront pas être mis sur le marché ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées alimentaires, ni comme ingrédients d'autres denrées alimentaires. En Belgique, ces substances toxiques ont notamment attiré l'attention du grand public après la découverte de niveaux élevés de contamination dans les zones entourant le site de l'entreprise chimique américaine 3M à Zwijndrecht (Anvers).