Nouveau le 1er janvier - Iriscare assurera le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

A partir du 1er janvier prochain, Iriscare assurera le paiement de l'allocation d'aide aux personnes âgées aux bénéficiaires domiciliés dans la capitale.

Le montant de l'APA, allocation accordée dès 65 ans aux personnes en baisse d'autonomie bénéficiant d'un faible revenu, varie en fonction des revenus du bénéficiaire et de son niveau de dépendance. Elle peut atteindre 594 euros par mois. Par ailleurs, dès le 1er janvier, toute personne de 65 ans et plus, domiciliée à Bruxelles sera potentiellement éligible, indépendamment de sa nationalité, ce qui n'était pas le cas précédemment. "Pour les citoyens bruxellois déjà bénéficiaires de l'APA, rien ne changera et les montants perçus resteront identiques", précise Iriscare. Il s'agit d'une compétence transférée du fédéral vers les entités fédérées dans le cadre de la 6e réforme de l'Etat.