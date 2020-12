Nouveau le 1er janvier - Reprise du précompte immobilier par l'administration fiscale wallonne

(Belga) À partir du 1er janvier 2021, le précompte immobilier des habitants de Wallonie sera traité par l'administration fiscale wallonne (SPW Fiscalité). La gestion de cet impôt prélevé sur les propriétés foncières était jusqu'ici pour la Wallonie traité au niveau fédéral par le SPF Finances.

Ce basculement ne demande aucune intervention du propriétaire ou usufruitier d'un bien immobilier. A partir de 2021, c'est le SPW Fiscalité qui enverra les avertissements-extraits de rôle (invitation à payer son précompte immobilier). Et dès cette date, c'est aussi auprès du SPW Fiscalité qu'il faudra s'adresser pour toutes questions et demandes, y compris pour les réclamations et les demandes de réduction en cours. (Belga)