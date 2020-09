(Belga) Dès le 1er octobre, les automobilistes devront former, en cas d'embouteillage, une voie de secours d'urgence par sens de circulation et ce, sur toutes les routes à deux bandes ou plus.

Concrètement, les véhicules sur la voie de gauche devront se rabattre le plus à gauche possible en cas d'embouteillage, tandis que les véhicules sur les voies restantes devront serrer aussi à droite que possible. Ce couloir devra impérativement rester libre. (Belga)