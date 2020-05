Nouveau rebondissement dans la saga des tests: les généralistes ont reçu tout le matériel adéquat... sauf les tests (vidéo)

Théoriquement, les médecins généralistes devaient être en mesure de dépister dès demain leurs patients dans leur cabinet. Mais ce ne sera pas le cas. En effet, les généralistes n'ont pas encore reçu le matériel pour effectuer les dépistages.

Le matériel en provenance de Chine vient d'être livré. Dans les cartons, se trouvent des masques, des gants, des vestes jetables mais pas de tests destinés aux généralistes. Le gouvernement fédéral avait pourtant déclaré que dès le 4 mai, les médecins seraient capables de tester leurs patients dans leur cabinet. Une annonce visiblement prématurée. "La communication, c'est une chose, après, la logistique et la mise en application sur le terrain sont des choses différentes, souligne Michel De Volder président de la fédération des médecins généralistes Bruxelles. Les médecins sont prêts, le matériel ne l'est pas, la logistique ne l'est pas nécessairement aujourd'hui".

Le matériel ne sera donc pas livrés aux médecins, mais plutôt aux centres de tri devant les hôpitaux

Les autorités ont donc opté pour une solution de repli. Ce matériel sera livré dès demain dans les centres de tri des hôpitaux installés le plus souvent devant les urgences. Les établissements hospitaliers disposent de tests provenant entre autres de laboratoires privés. C'est donc là où le matériel est au complet que le patient jugé symptomatique par son médecin devra se diriger. "Le premier passage est toujours le même: un appel téléphonique chez le généraliste, rappelle Philippe Devos, président du syndicat belge des médecins. Et en fonction des symptômes que vous allez lui décrire, il vous enverra soit vers le centre de tri, soit chez lui s'il a le matériel".



Pour les généralistes, il faudra attendre le 11 mai

Mais la majorité des médecins de Wallonie et de Bruxelles ne sont pas prêts selon la fédération des associations de généralistes. Les tests nasopharyngés, seraient disponibles dans les cabinets médicaux à partir du 11 mai au lieu du 4. Certains médecins ont déjà indiqué qu'ils refuseraient de les utiliser si les conditions sanitaires ne sont pas totalement remplies.