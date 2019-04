Nouveau scandale dans un abattoir: des vaches maltraitées, dont la viande pourrait s'être retrouvée dans les rayons des magasins belges

L'organisation de défense des droits des animaux, Animal Rights, a découvert des images filmées en caméra cachée provenant d'un abattoir allemand, montrant comment des vaches malades et blessées sont recueillies pour être abattues. Selon Animal Rights, l'abattage de ces animaux pour les consommer est illégal et il est également possible que la viande se soit retrouvée dans les rayons des magasins belges. De son côté, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) tient à nuancer les propos de l'association: "aucune viande illégale n'a été livrée à une entreprise belge et il n'existe absolument aucun danger pour la santé publique."



Ces animaux auraient dû être abattus d'urgence à la ferme



Animal Rights a partagé des images filmées par l'organisation de défense des animaux allemande Soko Tierschutz (la vidéo est visible via ce lien, attention le contenu peut choquer). On peut y voir des vaches laitières malades et blessées emmenées à l'abattoir. Les animaux sont remorqués vers des camions et parfois frappées à coups de pied. "Les animaux malades ou affaiblis devraient être abattus d'urgence à la ferme", explique une responsable d'Animal Rights, Els Van Campenhout. "Ils ne peuvent pas être transportés. Leur viande ne peut pas être vendue et consommée."





Une viande qui a pu se retrouver dans les rayons des magasins belges

La viande de ces animaux a pu se retrouver dans les rayons des magasins belges via un transformateur de viande néerlandais, ajoute Mme Van Campenhout. Selon l'AFSCA, les autorités allemandes ont informé la Belgique de problèmes liés au bien-être animal à l'abattoir allemand en question. Toutes les carcasses exportées vers la Belgique ont été inspectées par des vétérinaires officiels, après quoi elles ont été déclarées propres à la consommation humaine, selon l'agence. L'AFSCA indique avoir procédé à une deuxième inspection de la viande, avec le même résultat. "Il y a donc eu un double contrôle: à la fois par les autorités allemandes et par l'AFSCA en Belgique", a déclaré la porte-parole de l'organisation, Liesbeth Van De Voorde.

Les responsables de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire se sont dits toutefois profondément choqués par les images, selon Mme Van De Voorde. "Les animaux doivent être traités aussi humainement que possible et leurs souffrances sont inacceptables."