Nouveau succès de Johannes Thingnes Boe dans le sprint, Florent Claude, 26e, Langer 48e

(Belga) Johannes Thingnes Boe a remporté le sprint (10km) disputé au Grand Bornand, lors de la troisième semaine de la Coupe du monde de biathlon jeudi en France.

A l'issue des dix kilomètres avec un tir couché et un tir debout, le Norvégien s'est imposé en 22:52.2 avec un sans-faute (10/10) sur les pas de tir. Un autre Norvégien a pris la deuxième place, Sturla Hom Laegreid a terminé avec un sans-faute au tir aussi, 2e à 17.6 de son compatriote. L'Allemand Benedikt Doll (10/10 au tir), 3e à 38.8, complète le podium du jour. Johannes Thingnes Boe engrange une 30e victoire en Coupe du monde dans une épreuve sprint et se rapproche du record de 35 de son compatriote Ole Einar Bjoerndalen. Côté belge, Florent Claude a pris la 26e place à 1:44.5 de Boe, grâce à un sans-faute au tir. Thierry Langer a commis lui deux fautes, un au tir couché un au tir debout, et finit à 2:40.6 du vainqueur du jour. Les deux biathloniens pourront disputer la poursuite samedi. Au classement général de la Coupe du monde, Johannes Thingnes Boe compte 479 points après six épreuves pour 400 à Laegreid et 281 au Français Emilien Jacquelin, 13e vendredi. Florent Claude est 22e avec 103 points et provisoirement qualifié pour le départ groupé de dimanche (top 30). Thierry Langer est 50e avec 20 points. Vendredi aura lieu le sprint dames (7,5km), les poursuites messieurs (12,5km) et dames (10 km) sont au programme samedi et les épreuves de départ groupé (15km messieurs, 12, 5km dames) auront lieu dimanche. La prochaine étape est prévue en 2023, du 5 au 8 janvier, à Pokljuka en Slovénie. (Belga)