Nouvel An 2020: où sont organisés les plus beaux feux d'artifice chez nous?

Pour marquer le passage à la nouvelle année, plusieurs villes belges organisent de somptueux feux d'artifice. De Bruxelles à Namur, voici les incontournables de ce passage à l'an 2020.

La capitale belge, ne manquera pas ce rendez-vous. Pour la troisième fois, la ville de Bruxelles organise son feu d'artifice depuis le Palais 5 du Heysel. Les spectateurs pourront se placer sur l'esplanade de l'Atomium. Le début des festivités est prévu à 21h30 avec la présence d'un DJ et d'animations lumineuses. Attention de ne pas arriver en dernière minute si vous souhaitez pouvoir accéder à l'esplanade.

Dans la Cité Ardente, le feu d'artifice sera tiré depuis la place des Déportés ("Esplanade Saint-Léonard"). Le public est attendu en bas de la colline à hauteur du ponton en bois à droite de la place. C'est un lieu idéal pour ne pas manquer une miette du spectacle et pouvoir profiter de quelques chalets à champagne dès 23h.

Dans la capitale de Wallonie, les festivités se dérouleront Quai des Joghiers. Ce quai se situe en face de la pointe du Grognon à Namur. Les visiteurs pourront se réunir au confluent de la Sambre et de la Meuse pour savourer le spectacle lumineux à partir de minuit.

La ville de Mons invite ses citoyens et visiteurs à fêter le passage à la nouvelle année sur la Grand Place. Les chalets du marché "Coeur en neige" resteront ouverts de 22h à 01h pour fournir de quoi boire et grignoter. Le feu d'artifice sera tiré depuis le Parc du Beffroi et sera donc visible depuis la Grand Place.

La ville de Tournai organise également un décompte accompagné d'un feu d'artifice. Les participants sont attendus sur la Grand Place de Tournai.