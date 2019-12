Nouvel An: allons-nous changer de décennie ce 31 décembre à minuit?

Lorsqu'on parle des années 80, on pense régulièrement que cette période commence le 1er janvier 1980 et se termine le 31 décembre 1989. Mais la réalité historique est tout autre. À minuit, entrons-nous dans une nouvelle décennie du troisième millénaire de notre ère ? Cette question est plus que jamais d'actualité et la réponse pourrait en surprendre plus d'un.

"La première année d’une décennie commence par le chiffre un. La dernière année de cette décennie sera 2020 et se terminera le 31 décembre 2020", nous écrit Bertrand via notre bouton orange Alertez-nous. En effet, cela peut paraître contre-intuitif, mais Bertrand a raison.

Pour trouver l'explication de cette affirmation, il faut se plonger dans l'histoire du calendrier grégorien (notre calendrier actuel), auquel notre société occidentale se réfère dans son système de datation. Notre calendrier ne comprend pas d'année 0. Notre ère a donc commencé le 1er janvier de l'an 1. La première décennie a donc débuté le 1er janvier de l'an 1 pour se finir le 31 décembre de l'an 10 à minuit. C'est pour cette raison que la troisième décennie commencera en réalité le 1er janvier 2021.

Il est également intéressant de savoir que d'un point de vue historique, cette vérité s'applique également aux siècles et aux millénaires. Ainsi, le passage à un nouveau millénaire a eu lieu le 1er janvier 2001 et non 2000.