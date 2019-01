Nouvel An: comment combattre la gueule de bois? (vidéo)

Une question revient éternellement le 1er janvier, au lendemain de la veille: comment combattre la gueule de bois? Y a-t-il des remèdes miracles? Chacun détient sa recette, mais il faut en tout cas veiller à se réhydrater.

Le réveillon passé, place pour certains à traditionnelle la gueule de bois. Et pour éviter les symptômes, les méthodes sont multiples: beaucoup d'eau, une soupe, combattre le mal par le mal, un fruit ou encore une aspirine.

Pour Hugo Desmecht, herboriste de métier, mieux vaut privilégier les méthodes naturelles. "En buvant de l'alcool, on va désactiver une hormone, l'anti-diurétique, et donc on va uriner plus vite. Il faut donc se réhydrater, se reminéraliser et il faut désintoxiquer avec à nouveau du Chardon Marie et une tisane d'églantine", a-t-il confié à nos journalistes Mélodie Voué et Thomas Kinet.

Comptez entre trois et quatre euros les cent grammes de Chardon Marie et d'églantier. Si vous n'avez pas ces plantes à la maison, de simples ingrédients peuvent suffire.

"Il faut prendre éventuellement un peu de curcuma qui va activer le foie et si on a des nausées, on peut prendre du gingembre. Et reminéraliser en buvant des boissons isotoniques", a encore précisé Hugo Desmecht.

Même s'il n'existe pas de remède miracle à la gueule de bois, l'hydratation reste la méthode la plus efficace. Sans oublier, bien sûr, la modération.