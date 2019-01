Nouvel an et feux d'artifices: les artificiers donnent leurs conseils pour éviter l'accident

Au moment des douze coups de minuit, vous serez peut-être en train de tirer un feu d'artifice dans votre jardin. C'est autorisé dans certaines communes wallonnes, mais interdit à Bruxelles. Dans la capitale, des milliers de spectateurs pourront admirer le feu d'artifice tiré au pied de l'Atomium. Que vous soyez amateur ou professionnel, les conseils de sécurité restent les mêmes.

Au pied du Palais 5 du Heysel, les gros calibres. Les bombes, comme on les appelle, dont les plus importantes atteindront 160 m de haut. Venus du nord de la France, ces artificiers les préparent toute la journée. "Tout est très précis, il n’y a pas le droit à l'erreur", explique l’artificier Fabien Laude. "Une fois qu’elles seront toutes logées, on va s'assurer que tout est bien ordonné. Et après, on va les fixer sérieusement".

Un travail minutieux, professionnel, bien loin des feux d'artifices que certains utiliseront ce soir dans leur jardin par exemple. Pour ceux-ci, les experts rappellent la prudence."Le grand conseil que je peux donner, c’est surtout respecter les distances de sécurité, ne pas prendre de risque", détaille Pierre Charlier, artificier. "Prendre son temps de lire la notice, les conseils d’utilisation. Et alors, tout devrait bien se passer".

Un avis que partage Arnaud Fouriau, artificier et créateur du spectacle du Heysel. "Ce qui est très important, c’est de vraiment respecter toutes ces règles de sécurité, et de bien fixer les effets qui doivent être fixés. C’est vraiment les conseils de base. Faire très attention à ne jamais avoir la tête au-dessus des effets quand on les poste, car ça peut être potentiellement dangereux".

Et bien évidemment, il ne faut pas confier l’utilisation de ces produits à une personne ayant consommé de l’alcool. La prudence est donc de mise, puisqu’on répertorie chaque année une vingtaine de cas de blessures dus à l’utilisation de feux d’artifice par des particuliers.





Les règles sont différentes en Wallonie et à Bruxelles

Les petits feux d’artifices sont permis dans certaines communes wallonnes. Pour savoir si vous avez le droit d’en tirer un depuis chez vous, il suffit de lire le règlement de votre commune, souvent disponible sur le site internet communal.

De tels feux sont par contre interdits partout à Bruxelles. Raison de plus pour privilégier le spectacle au Heysel. Parmi les nouveautés, un mapping vidéo projeté sur la façade du palais 5. "Là ça sera un spectacle global, qui va utiliser plusieurs techniques de spectacles, le mapping vidéo, les effets de lumière et la pyrotechnie", dévoile Arnaud Fouriau. "Tout ça crée un ensemble qui a un côté festif, émotionnel. Avec un grand bouquet final qui sera très puissant".

Le spectacle durera 18 minutes. Et ses concepteurs promettent de faire danser le public au rythme de musiques festives.