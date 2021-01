"C'est une bonne idée, en effet, de redémarrer une alimentation équilibrée après les fêtes, sans non plus tomber dans des cures détox ou des régimes drastiques", a indiqué Manon Desmet, diététicienne au CHU Saint-Pierre, sur le plateau du RTLinfo 13h. "Donc, l'idée après les fêtes ou un repas un peu plus copieux, c'est de repartir sur des bonnes habitudes d'alimentation équilibrée au quotidien".

Faut-il faire un régime pour perdre du poids?

"Non, moi, je ne recommande pas du tout les régimes. C'est vraiment plutôt reprendre de bonnes habitudes alimentaires, un mode de vie sain: marcher, bouger et limiter de manière générale tout ce qui est produit transformé, les produits industriels et de partir vraiment sur des aliments bruts au quotidien".

Quel a été l'impact des deux confinements sur notre façon de s'alimenter?

"Cette période très anxiogène peut favoriser chez certaines personnes des grignotages. Le fait d'être à la maison, en télétravail, peut-être avec les enfants, peut provoquer un peu plus de stress et donc peut favoriser la prise de poids. Le stress favorise l'envie de manger, d'aller grignoter des aliments sucrés. On a plus facilement accès aux restes du frigo, aux petits biscuits, etc. Donc ce stress et puis cette période anxiogène du moment favorisent la prise de poids".

Comment lutter contre cela?

"Il faut essayer de sortir de chez soi, essayer d'aller marcher, de faire des balades, tout en respectant évidemment les mesures sanitaires. Il faut essayer de mettre une structure à l'alimentation et au travail avec des horaires: on mange ou on travaille mais on ne mélange pas les deux".

