Nouvel arrêt de travail à l'aéroport de Charleroi, où les contrôles de sécurité sont fermés depuis 11h: "Le hall est rempli"

Comme mercredi, l'aéroport de Charleroi est à nouveau perturbé par un arrêt de travail spontané des agents chargés des contrôles de sécurité et de la vérification des bagages.

Ce jeudi, l'arrêt a commencé à 11h. "Blocage de l'aéroport, le personnel en plein bras de fer", précisait un témoin anonyme via le bouton orange Alertez-nous. Le porte-parole de l'aéroport a confirmé l'information, identique à celle de mercredi.

Un agent de sécurité, qui se croise actuellement les bras, nous a décrit la situation par téléphone. "Le hall est rempli, on ne laisse plus passer personne depuis 11h". Ce qui provoque inévitablement des files, qui d'après un témoin nous ayant envoyé une photo, se propagent à l'extérieur du hall des départs.





Réunion en cours

"Il y avait une nouvelle réunion, et les permanents syndicaux proposent aux agents ce qu'ils ont pu négocier: une prime annuelle de quelques centaines d'euros, au lieu de prime pour chaque week-end ou chaque nuit. Et de plus, la direction veut qu'on reporte la grève prévue demain après les vacances, pour éviter de pénaliser trop de passagers. Il y a 99% de chance que les agents refusent ces propositions et que donc, la grève ne s'arrête pas tout de suite", nous a précisé cet agent souhaitant resté anonyme, qui évoque donc "un blocage au finish".

Quand les agents en sauront plus sur l'état des négociations, "vers 12h30, 13h", ils décideront "si oui ou non on continue la grève cet après-midi et dès demain, 2h du matin".

Pour rappel, les agents du 'screening' (contrôle de la sécurité des passagers qui embarquent et des bagages) exigent principalement des primes pour le travail le week-end, des primes de rappel et des primes de productivité.

L'aéroport de Charleroi est bien démuni face à la situation. Mercredi, le porte-parole expliquait que lorsque les contrôles reprenaient, ils essayaient de faire passer en priorité les passagers susceptibles de rater leur vol à cause. Encore faut-il les identifier...